Цену Apple Vision Pro в 3500 долларов назвали оправданной для… хирургов

Представитель Apple Сьюзан Прескотт сказала, что компания была удивлена тем, как быстро медицина приняла устройство. Одна из ключевых причин? Его цена. Хотя 3500 долларов могут показаться потребителям высокой ценой, это выгодное предложение по сравнению с традиционными хирургическими мониторами, которые могут стоить 20 000 долларов каждый.

Райан Бродерик, например, объясняет, что хирургам часто приходится неудобно поворачивать шею, чтобы посмотреть на мониторы во время процедур. Vision Pro позволяет им размещать виртуальные экраны прямо в зоне видимости, снижая нагрузку и повышая эффективность.

UC San Diego Health уже протестировала Vision Pro в более чем 50 операциях.