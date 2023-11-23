Цены на Geforce RTX 4090 взлетели до безумных высот - дороже 2000 долларов

Цены на Geforce RTX 4090 взлетели до безумных высот - дороже 2000 долларовИ это лишь начало
Цены на Nvidia GeForce RTX 4090, которую называют «Святым Граалем» игрового мира, взлетели до 2000 долларов и 2000 евро в среднем. Расследование Videocardz, проведенное среди крупнейших американских ритейлеров, показало мрачный сценарий: на BestBuy нет ни одной единицы видеокарт, ограниченные поставки MicroCenter осуществляются только в физических магазинах, и даже Founders Edition нигде не найти.
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Hardware.info же сообщает о резком росте средней цены на 16,9% всего за один месяц, превысив MSRP в 1 829 евро. Ограничения на экспорт в Китай нанесли серьезный удар, и NVIDIA перераспределила складские запасы еще до введения запрета.
Но не бойтесь. Сейчас не время расточительствовать, подождите, пока буря пройдет. Слухи о грядущих моделях RTX 40 SUPER намекают на более доступную альтернативу, поэтому не падайте «жертвой ценового безумия».