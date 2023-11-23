Цены на Geforce RTX 4090 взлетели до безумных высот - дороже 2000 долларов

Hardware.info же сообщает о резком росте средней цены на 16,9% всего за один месяц, превысив MSRP в 1 829 евро. Ограничения на экспорт в Китай нанесли серьезный удар, и NVIDIA перераспределила складские запасы еще до введения запрета.

Но не бойтесь. Сейчас не время расточительствовать, подождите, пока буря пройдет. Слухи о грядущих моделях RTX 40 SUPER намекают на более доступную альтернативу, поэтому не падайте «жертвой ценового безумия».