Цены на материнские платы для новых процессоров Intel сравнялись со стоимостью целого компьютера

Самой дешёвой в линейке стала матплата Asus Prime Z690M-Plus D4 — 218 евро. Это модель формата Micro-ATX, с одним слотом PCIe X16 и поддержкой оперативной памяти DDR4-5333.

Самыми дорогими же можно назвать платы типоразмера E-ATX. Это ROG Maximus Z690 Extreme — за 1095 евро и ROG Maximus Z690 Extreme Glacial — за 1947 евро. У моделей есть система питания по схеме «24+1 фаза», два слота PCIe x16 и поддержка оперативной памяти DDR5-6400+. Стоит ли говорить, что в тысячу евро можно уложиться при сборке компьютера целиком.

Ниже в таблице можно посмотреть всю линейку матплат: