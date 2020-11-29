Цены на оперативную память и блоки питания вырастут в 2021 году

Об этом сообщает немецкий ресурс Igor’s LAB со ссылкой на официальную документацию CLEAResult Consulting — организации, выдающей сертификаты 80 PLUS для блоков питания. Документ соответствия подтверждает энергоэффективность устройств. Стало известно, что первоначальный взнос производителя, который хочет получить сертификат, составит $5000. Для процедуры испытаний и сертификации CLEAResult Consulting должен будет получить два экземпляра блоков питания. За их возврат производителю придётся отдать по $100 за штуку. Сертификация одной потребительской модели будет стоить $6000. Из-за таких затрат производителей пострадают конечные покупатели.

Что касается оперативной памяти, то здесь повышение цен прогнозирует китайский ресурс MyDrivers.