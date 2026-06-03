Цены на оперативную память снова вырастут, заявили аналитики

Причина — ИИ. Производители памяти (Samsung, SK hynix и Micron, например), сейчас сосредоточены на выпуске дорогой памяти для ИИ-серверов. Обычная же память, что используется в ноутбуках, компьютерах и смартфонах ушла на второй план. В итоге страдают обычные покупатели.

По прогнозам, дефицит может затянуться до 2030 года. Новые заводы той же Micron, например, в США заработают на полную мощность только в 2027—2028 годах.