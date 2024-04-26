Цены на жесткие диски взлетели до небес. Вините в этом ИИ

Виновник? Большие массивы данных, необходимые для обучения ИИ. Такие модели, как GPT-3, как сообщается, требуют около 45 терабайт данных, а еще более новые модели потенциально могут превысить этот показатель. Хотя твердотельные накопители (SSD) обеспечивают скорость, хранение огромных объемов данных только на них остается дорогостоящим вариантом для компаний.

Такой резкий рост спроса вступает в противоречие с сокращением производственных мощностей. В последние годы производители жестких дисков сократили производство на 20% из-за падения спроса, вызванного пандемией. Теперь, оказавшись застигнутыми врасплох, они с трудом удовлетворяют потребности ИИ-бума в системах хранения данных.

Повышение цен распространяется как на новые заказы, так и на изменения, превышающие ранее оговоренные объемы. Это может повлиять на центры обработки данных, которые в значительной степени зависят от жестких дисков для хранения данных, пишет The Register.