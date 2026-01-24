Цены пойдут вверх: вместе потребительских процессоров Intel переключится на серверные

Спрос на чипы для дата-центров, используемые в ИИ, оказался «намного выше», чем компания прогнозировала полгода назад. Чтобы удовлетворить этот спрос, Intel будет смещать производственные ресурсы с выпуска процессоров для ноутбуков и ПК в сторону «более прибыльных серверных решений».

В приоритете всё же останутся средние и высокие сегменты потребительских процессоров, выпуск самых бюджетных моделей может сократиться. В компании поясняют, что «не бросают» бизнес с обычными пользователями, но «вынуждены» реагировать на рыночный ажиотаж вокруг ИИ.