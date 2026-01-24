Цены пойдут вверх: вместе потребительских процессоров Intel переключится на серверные

Опубликовано 24 января 2026, 17:511 мин.
Цены пойдут вверх: вместе потребительских процессоров Intel переключится на серверныеУ компании новые приоритеты
Intel сообщила не самую хорошую новость. Она перераспределяет мощности своих заводов, чтобы производить больше серверных процессоров Xeon для ИИ. Ждём рост цен на потребительские процессоры.
Спрос на чипы для дата-центров, используемые в ИИ, оказался «намного выше», чем компания прогнозировала полгода назад. Чтобы удовлетворить этот спрос, Intel будет смещать производственные ресурсы с выпуска процессоров для ноутбуков и ПК в сторону «более прибыльных серверных решений».
В приоритете всё же останутся средние и высокие сегменты потребительских процессоров, выпуск самых бюджетных моделей может сократиться. В компании поясняют, что «не бросают» бизнес с обычными пользователями, но «вынуждены» реагировать на рыночный ажиотаж вокруг ИИ.