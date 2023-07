Чей средний класс лучше: Core i5-12400F и RTX 4060 против Ryzen 5 5600X и RX 6600 XT

Forza Horizon 5 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 102 к/с и 96 к/с (i5-12400F + RTX 4060 и R5 5600X + RX 6600 XT), в 1440p - с 78 и 76 к/с соответственно.

Resident Evil 4 шла в разрешении Full HD со средней производительностью 107 к/с (i5-12400F + RTX 4060) и 93 к/с (R5 5600X + RX 6600 XT), в 1440p - с 71 к/с и 66 к/с.

В The Last of Us в 1080p удалось в среднем получить 56 к/с (i5-12400F + RTX 4060) и 51 к/с (R5 5600X + RX 6600 XT), в разрешении 1440p - 35 к/с и 33 к/с.

Call of Duty Modern Warfare II запускалась в разрешении 1080p со средним FPS 99 к/с и 97 к/с (i5-12400F + RTX 4060 и R5 5600X + RX 6600 XT), в разрешении 1440p - с 66 к/с в среднем в обоих случаях.

Dying Light 2 шла в Full HD в среднем с 88 к/с (i5-12400F + RTX 4060) и 73 к/с (R5 5600X + RX 6600 XT), в 1440p - с 56 к/с и 48 к/с.

В Hitman III в 1080p средняя производительность составила 110 к/с (i5-12400F + RTX 4060) и 102 к/с (R5 5600X + RX 6600 XT), в разрешении 1440p - 72 к/с и 68 к/с.