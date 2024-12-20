Чехол TimeCapsule продлил срок работы трекера Apple AirTag на 10 лет

TimeCapsule изготовлен из армированного волокнами поликарбоната. Хотя корпус увеличивает вес — примерно в 10 раз до 100 грамм — он обеспечивает длительное время работы. Компания рекомендует использовать батарейки Energizer Ultimate Lithium AA.

Есть и некоторые компромиссы. Корпус примерно на треть заглушает звук AirTag, что делает его более трудным для восприятия. Однако для тех, кому нужен долговечный, не требующий особого ухода трекер, это кажется «разумным компромиссом».

Цена TimeCapsule составляет 19,99 долларов за одну штуку, при покупке нескольких устройств возможны скидки.