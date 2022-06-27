Чем Linux лучше пиратской Windows? Мнение эксперта

Эксперт предупредил, что скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение, в том числе отсылать данные третьим сторонам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама и т.д. А вот у отечественной версии Linux есть сертификация ФСТЭК и ФСБ, которая гарантирует безопасность.

При этом Сергеев отметил, что российская ОС вряд ли сможет заменить ушедший Windows. Но для некоторых задач Linux будет достаточно, например для развёртывания полноценного веб-сервера с базой данных.