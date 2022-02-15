Чем отличаются и где используются российские процессоры «Мультикор»Объясняет пользователь Overclockers
Производит процессоры «Мультикор» российская компания «Элвис» с 2004 года. К 2020 году их техпроцесс стал составлять 16 нм, тактовая частота - 1,8 ГГц, число процессорных ядер - 8, DSP-ядер - 16.
Вообще нужно отметить, что используются здесь два типа ядер: RISC и DSP. Благодаря этому совмещаются в разработке два класса устройств: микроконтроллеры на базе RISC-ядер и цифровые процессоры обработки сигналов (DSP). Всё это позволяет процессору лучше осуществлять управление и цифровую обработку сигналов.
Используются подобные процессоры в самых разных областях. Среди них - искусственный интеллект, космос, связь и пр. Причём самих моделей процессоров существует больше 30.
К примеру, есть специальные радиационно-стойкие процессоры, которые применяются именно в космической отрасли. Их радиационная стойкость равняется как минимум 300 крад.
А на процессорах вроде 1892ВА018 «Скиф», или Scythian, к концу 2022 года будут выпускать планшеты. Позже производить на базе этих процессоров планируется и смартфоны. Работать устройства будут на операционной системе «Аврора». Компания «Элвис» отмечает, что производительность таких планшетных компьютеров будет находиться примерно на уровне Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F, Samsung Galaxy Tab A10.1 SM-T515.