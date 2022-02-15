Чем отличаются и где используются российские процессоры «Мультикор»

Производит процессоры «Мультикор» российская компания «Элвис» с 2004 года. К 2020 году их техпроцесс стал составлять 16 нм, тактовая частота - 1,8 ГГц, число процессорных ядер - 8, DSP-ядер - 16.

Вообще нужно отметить, что используются здесь два типа ядер: RISC и DSP. Благодаря этому совмещаются в разработке два класса устройств: микроконтроллеры на базе RISC-ядер и цифровые процессоры обработки сигналов (DSP). Всё это позволяет процессору лучше осуществлять управление и цифровую обработку сигналов.

Используются подобные процессоры в самых разных областях. Среди них - искусственный интеллект, космос, связь и пр. Причём самих моделей процессоров существует больше 30.