Через год после выпуска видеокарты AMD и NVIDIA оказались в два раза дороже, чем должны быть

Компьютеры
Сегодня в 19:35
1 мин.
Через год после выпуска видеокарты AMD и NVIDIA оказались в два раза дороже, чем должны бытьИ, похоже, удешевление ещё не скоро
Год назад AMD выпустила видеокарты серии Radeon RX 6000. Несмотря на то, что прошло такое внушительное время ни эти модели, ни GPU Ampere от NVIDIA не продаются по рекомендованной розничной цене. Их стоимость намного выше.
Согласно данным 3DCenter и HardwareUnboxed, цены на графические процессоры продолжают расти. В Европе (Германии и Австрии) видеокарты GeForce RTX 30 сейчас стоят дороже, чем в октябре. В то же самое время Radeon RX 6000 чуть-чуть упали в цене, но только потому что ретейлеры получили новые поставки видеокарт Radeon RX 6800 не-XT.
В настоящее время карты NVIDIA GeForce RTX 30 дороже рекомендованной цены на 95%. Модель RTX 3080 продаётся по в два раза большей цене, чем нужно. Видеокарты RX 6000 в среднем тоже стоят вдвое дороже, чем рекомендует производитель.
Источник: Videocardz