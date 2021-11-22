Через год после выпуска видеокарты AMD и NVIDIA оказались в два раза дороже, чем должны быть

Согласно данным 3DCenter и HardwareUnboxed, цены на графические процессоры продолжают расти. В Европе (Германии и Австрии) видеокарты GeForce RTX 30 сейчас стоят дороже, чем в октябре. В то же самое время Radeon RX 6000 чуть-чуть упали в цене, но только потому что ретейлеры получили новые поставки видеокарт Radeon RX 6800 не-XT.

В настоящее время карты NVIDIA GeForce RTX 30 дороже рекомендованной цены на 95%. Модель RTX 3080 продаётся по в два раза большей цене, чем нужно. Видеокарты RX 6000 в среднем тоже стоят вдвое дороже, чем рекомендует производитель.