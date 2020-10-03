Четверть игроков выбрала процессоры AMD для своих компьютеров

Если быть точнее, доля процессоров AMD составляет 25,75% С августа она выросла на 0,84%. Процессоры Intel, в свою очередь, занимают 74,24-процентную долю.

Издание TechSpot отмечает, что доля AMD продолжает расти уже несколько месяцев. При этом стоит помнить, что не за горами анонс нового поколения Zen 3.

Что касается видеокарт, то, по статистике, самой популярной среди геймеров остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060. У AMD в этом сегменте всё печально — в топ-10 попала лишь модель Radeon RX 580.

Среди операционных систем самой популярной остаётся Windows 10 64-bit, у большинства геймеров установлено 16 ГБ оперативной памяти, а играют чаще всего в разрешении 1920 x 1080 пикселей.