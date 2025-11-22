Четверых мужчин США обвинили в попытке незаконного экспорта чипов Nvidia в Китай

Опубликовано 22 ноября 2025, 22:001 мин.
Четверых мужчин США обвинили в попытке незаконного экспорта чипов Nvidia в КитайИ Гонконг
Четверо мужчин были обвинены в США в «заговоре по незаконному экспорту чипов Nvidia» стоимостью миллионы долларов в Китай и Гонконг. Эти чипы строго ограничены для экспорта из-за их использования в ИИ и суперкомпьютерах.
Одним из обвиняемых является Брайан Кёртис Рэймонд, который на момент ареста должен был стать техническим директором ИИ-компании Corvex. Компания заявила, что не причастна к делу и отозвала его предложение о работе.
По данным обвинения, Рэймонд и ещё трое мужчин (рожденные в Китае или Гонконге) переправляли чипы через Малайзию и Таиланд. Они не имели лицензии на экспорт и подделывали документы о ценности и назначении оборудования.
В числе попыток незаконного экспорта — 50 чипов Nvidia H200 и около 10 суперкомпьютеров с H100. Часть поставок была перехвачена правоохранительными органами.
Обвиняемые также подозреваются в отмывании более $7,4 млн.