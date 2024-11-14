Четыре диапазона и 23 Гбит/с: стала известна дата выхода стандарта Wi-Fi 8

К 2028 году

Wi-Fi 8, официально известный как IEEE 802.11bn Ultra High Reliability, планируется к запуску около 2028 года и будет нацелен на улучшение эффективности сети, а не на увеличение скорости передачи данных. Хотя Wi-Fi 8 сохраняет аналогичные спецификации пропускной способности по сравнению с Wi-Fi 7 — с максимальной теоретической скоростью 23 Гбит/с и использованием тех же четырёх частотных диапазонов (2, 4, 5 и 6 ГГц) и модуляции 4096 QAM, — он обещает более адаптивное и надёжное подключение, улучшая взаимодействие устройств с несколькими точками доступа.