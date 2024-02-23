Четыре поколения Core i5 с 3570 по 7500 сравнили в современных играх

Четыре поколения Core i5 с 3570 по 7500 сравнили в современных играхЗапускались все они в Full HD
Marvels Spider Man Remastered шла с графикой Low. Средняя производительность в ней составляла 66 к/с (i5−3570), 68 к/с (i5−4570), 78 к/с (i5−6500) и 90 к/с (i5−7500). Прирост у i5−7500 по сравнению с i5−3570 равнялся 36%.
Игра Resident Evil 4 запускалась с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 93 к/с с 3570, 97 к/с с 4570, 119 к/с с 6500 и 127 к/с с 7500. Улучшился FPS у i5−7500 тоже на 36% по сравнению с i5−3570.
The Last Of Us Part I тестировалась на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре равнялся при этом 37 к/с (i5−3570), 40 к/с (i5−4570), 45 к/с (i5−6500), 55 к/с (i5−7500). Улучшилась производительность у самой новой из перечисленных моделей по сравнению с самой старой на 49%.
В игре Starfield с низкой графикой средняя частота кадров находилась на уровне 27 к/с (3570), 29 к/с (4570), 35 к/с (6500), 36 к/с (7500). Улучшение FPS составило у i5−7500 33% в сравнении с i5−3570.
Игра A Plague Tale Requiem запускалась с настройками графики Custom. Средняя частота кадров в ней составляла при этом 69 к/с (i5−3570 и 4570), 78 к/с (i5−6500), 93 к/с (i5−7500). У процессора 7500 производительность стала выше на 35% по сравнению с i5−3570.
Star Wars Jedi Survivor тестировалась с пресетом Custom (Low). В среднем удалось получить в этой игре 42 к/с (i5−3570), 46 к/с (i5−4570), 48 к/с (i5−6500), 49 к/с (i5−7500). Прогресс от модели 3570 к 7500 составил всего 17%.
Hogwarts Legacy шла с графикой Custom (Low). Средний FPS в ней находился на уровне 47 к/с (i5−3570), 49 к/с (i5−4570), 65 к/с (i5−6500), 71 к/с (i5−7500). Разница между средней частотой кадров с 3570 и 7500 равнялась 7%.
В игре Forza Horizon 5 с низкой графикой средняя производительность равнялась 103 к/с (с i5−3570), 110 к/с (с i5−4570), 131 к/с (с i5−6500) и 130 к/с (с i5−7500). Прирост скорости у 7500 равнялся 26% в сравнении с 3570.
Cyberpunk 2077 запускалась с пресетом Custom. Средняя частота кадров равнялась при этом 66 к/с (i5−3570), 68 к/с (i5−4570), 82 к/с (i5−6500), 83 к/с (i5−7500). Прирост у i5−7500 по сравнению с 3570 составил 26%.
Вывод
Во всех играх в целом средний FPS у i5−7500 по сравнению с i5−3570 вырос на 34% (61 к/с и 82 к/с соответственно).
Характеристики игровой сборки: — видеокарта Palit RTX 2060 Super 8GB GDDR6; — материнская плата Asus H81/Intel DQ77MK/MSI z270/; — процессор Intel Core i5−4570/i5−3570/i5−6500/i5−7500; — оперативная память Samsung 4x4GB DDR3/Kingston 16GB DDR4; — корпус Thermaltake n26; — SSD Samsung 500GB; — SSD M.2 XPG S40G 512GB RGB; — блок питания Corsair CV 550w PSU 80+ Bronze.