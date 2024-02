Четыре поколения Core i5 с 3570 по 7500 сравнили в современных играх

Marvels Spider Man Remastered шла с графикой Low. Средняя производительность в ней составляла 66 к/с (i5−3570), 68 к/с (i5−4570), 78 к/с (i5−6500) и 90 к/с (i5−7500). Прирост у i5−7500 по сравнению с i5−3570 равнялся 36%.

Игра Resident Evil 4 запускалась с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 93 к/с с 3570, 97 к/с с 4570, 119 к/с с 6500 и 127 к/с с 7500. Улучшился FPS у i5−7500 тоже на 36% по сравнению с i5−3570.

The Last Of Us Part I тестировалась на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре равнялся при этом 37 к/с (i5−3570), 40 к/с (i5−4570), 45 к/с (i5−6500), 55 к/с (i5−7500). Улучшилась производительность у самой новой из перечисленных моделей по сравнению с самой старой на 49%.

В игре Starfield с низкой графикой средняя частота кадров находилась на уровне 27 к/с (3570), 29 к/с (4570), 35 к/с (6500), 36 к/с (7500). Улучшение FPS составило у i5−7500 33% в сравнении с i5−3570.

Игра A Plague Tale Requiem запускалась с настройками графики Custom. Средняя частота кадров в ней составляла при этом 69 к/с (i5−3570 и 4570), 78 к/с (i5−6500), 93 к/с (i5−7500). У процессора 7500 производительность стала выше на 35% по сравнению с i5−3570.