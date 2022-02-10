Четыре варианта видеокарт, которые точно не стоит брать на Avito

На сегодняшний день на вторичном рынке можно приобрести множество моделей видеокарт. Однако, как подчёркивает автор, не все из них достойны внимания. Есть и такие, которые лучше не брать ни при каких обстоятельствах. О них - ниже.

Radeon RX Vega 64/56. Данные видеокарты однозначно не стоит покупать. Тому есть несколько причин. Прежде всего, установлена в этих видеокартах память HBM2, которая находится на одной подложке с графическим процессором. И процессор, и память сильно греются. Кроме того, из-за невысокой прочности прикрепления к подложке может произойти смещение чипа, в результате чип полностью отвалится.

Помимо этого, Vega 64 и 56 популярны именно среди майнеров, причём по большей части из-за HBM2.

Наконец, у этой модели высокое энергопотребление: к примеру, 300 Вт - это ещё далеко не предел. То же самое касается нагрева: температура на чипах может составлять более 90 градусов.