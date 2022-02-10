Четыре варианта видеокарт, которые точно не стоит брать на Avito

Четыре варианта видеокарт, которые точно не стоит брать на AvitoО них рассказал пользователь Overclockers
На сегодняшний день на вторичном рынке можно приобрести множество моделей видеокарт. Однако, как подчёркивает автор, не все из них достойны внимания. Есть и такие, которые лучше не брать ни при каких обстоятельствах. О них - ниже.
- Radeon RX Vega 64/56. Данные видеокарты однозначно не стоит покупать. Тому есть несколько причин. Прежде всего, установлена в этих видеокартах память HBM2, которая находится на одной подложке с графическим процессором. И процессор, и память сильно греются. Кроме того, из-за невысокой прочности прикрепления к подложке может произойти смещение чипа, в результате чип полностью отвалится.
Помимо этого, Vega 64 и 56 популярны именно среди майнеров, причём по большей части из-за HBM2.
Наконец, у этой модели высокое энергопотребление: к примеру, 300 Вт - это ещё далеко не предел. То же самое касается нагрева: температура на чипах может составлять более 90 градусов.
- RX 5700 XT. Главный недостаток этих видеокарт - сильный нагрев. В среднем температура на чипе здесь равняется 75 градусам, а на самой горячей точке чипа она достигает 90 градусов. Хотя с памятью проблем у подобных графических ускорителей нет. Для майнинга такие модели отлично подходят.
- Видеокарты RTX 2080/2080ti первых поколений. Здесь необходимо будет обязательно искать по серийному номеру информацию о дате выпуска ускорителя. Модели, выпущенные до декабря 2018 года, однозначно нужно обходить стороной. При этом от бренда и особенностей эксплуатации наличие ошибок не зависит: внизу - пример «умершей» видеокарты в Alienware Aurora R8.
- RTX 30 Series и 1080ti. Из основных недостатков здесь - нагрев памяти (температура составляет около 100 градусов) и привлекательность для майнеров. К тому же если одну из подобных видеокарт отключить, а затем включить (при условии, что до этого работала она долгое время при одной и той же температуре), то она может просто сгореть.
В заключение автор дал несколько рекомендаций по выбору б/ушной видеокарты. Прежде всего, нужно помнить, что чем меньше энергопотребление ускорителя, тем он надёжнее. Если при осмотре карты заметны любые изменения в цвете паяльной маски, есть желтизна на пайке, следы флюса, то нужно сразу отказаться от покупки.
Проверять же работу видеокарт стоит при закрытых приложениях оверклокинга: Afterburner, Radeon Control Center и др.