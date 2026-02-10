China Mobile отказалась от ИИ-ускорителей Nvidia и закупила аналоги Huawei на $22 млн

Информация появилась в системе государственных закупок Китая. Проект под названием «Guangming Large-Scale Computing Power Service Support Platform» предполагает создание крупного центра обработки данных. Условия тендера ограничивают использование импортного оборудования.

В частности, China Mobile планирует использовать ИИ-ускорители Huawei Ascend 910C, а также инфраструктуру Tiangong для плотного объединения вычислительных узлов и высокоскоростную шину Huawei Lingqu.

Система хранения данных также будет построена на оборудовании Huawei.