China Mobile отказалась от ИИ-ускорителей Nvidia и закупила аналоги Huawei на $22 млн

Опубликовано 10 февраля 2026, 08:371 мин.
China Mobile отказалась от ИИ-ускорителей Nvidia и закупила аналоги Huawei на $22 млнСтало известно из системы государственных закупок
Китайская телекоммуникационная компания China Mobile заключила контракт примерно на 22 млн долларов на создание нового дата-центра. В рамках проекта компания выбрала оборудование Huawei, отказавшись от использования решений Nvidia.
© Ferra.ru
Информация появилась в системе государственных закупок Китая. Проект под названием «Guangming Large-Scale Computing Power Service Support Platform» предполагает создание крупного центра обработки данных. Условия тендера ограничивают использование импортного оборудования.
В частности, China Mobile планирует использовать ИИ-ускорители Huawei Ascend 910C, а также инфраструктуру Tiangong для плотного объединения вычислительных узлов и высокоскоростную шину Huawei Lingqu.
Система хранения данных также будет построена на оборудовании Huawei.