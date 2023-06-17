Чипсет Apple M2 Max — по сути тот же M1 Ultra: обзоры первых покупателей

Хотя M1 Max и M1 Ultra уже были достаточно быстрыми, разница между ними была не столь значительной, как ожидалось. К сожалению, M2 Max сравнялся или незначительно превзошёл прошлогодний M1 Ultra. Но вот серия M2 привнесла значительные изменения, особенно в GPU.

Тестирование, проведённое Миани, показало, что M2 Ultra демонстрирует производительность GPU в два раза выше, чем M2 Max в некоторых приложениях, таких как Blender 3D и 3DMark, и даже в два раза превышает производительность M1 Ultra

Apple добилась такого значительного улучшения благодаря добавлению чипа контроллера памяти для балансировки нагрузки между всеми ядрами M2 Ultra.