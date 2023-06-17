Чипсет Apple M2 Max — по сути тот же M1 Ultra: обзоры первых покупателей

Чипсет Apple M2 Max — по сути тот же M1 Ultra: обзоры первых покупателейНо плохо ли это
Новый Mac Studio от Apple, оснащённый чипсетом Apple M2, может показаться простым обновлением технических характеристик, но недавние бенчмарки, проведённые блогером Люком Миани, показывают многообещающее повышение производительности.
Хотя M1 Max и M1 Ultra уже были достаточно быстрыми, разница между ними была не столь значительной, как ожидалось. К сожалению, M2 Max сравнялся или незначительно превзошёл прошлогодний M1 Ultra. Но вот серия M2 привнесла значительные изменения, особенно в GPU.
Тестирование, проведённое Миани, показало, что M2 Ultra демонстрирует производительность GPU в два раза выше, чем M2 Max в некоторых приложениях, таких как Blender 3D и 3DMark, и даже в два раза превышает производительность M1 Ultra
Apple добилась такого значительного улучшения благодаря добавлению чипа контроллера памяти для балансировки нагрузки между всеми ядрами M2 Ultra.