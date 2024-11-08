Число моделей ПК с Windows на Arm-процессоре Qualcomm увеличилось втрое

Опубликовано 08 ноября 2024, 23:591 мин.
Число моделей ПК с Windows на Arm-процессоре Qualcomm увеличилось втроеНо принятие рынка сомнительное
Qualcomm добивается значительных успехов на рынке Windows-ноутбуков с помощью Snapdragon X Plus. Компания заявила о росте с 20 до 58 моделей ПК, использующих Arm-платформу компании, что свидетельствует о растущем интересе OEM-производителей, пишут СМИ
© Microsoft / Qualcomm
Несмотря на это число, основной задачей остается их преобразование в реальные продажи, особенно в условиях доминирования Intel и AMD на рынке.
Ноутбуки с Windows на базе Arm, давно обещающие улучшенную эффективность и срок службы батареи, сталкиваются с медленным принятием из-за проблем с совместимостью и ограничений производительности.
Хотя успехи Qualcomm многообещающие, компании предстоит сложная задача — убедить пользователей, что устройства на базе Arm могут конкурировать с устройствами на базе решений Intel и AMD.
А пока они продолжают доминировать на рынке.