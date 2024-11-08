Число моделей ПК с Windows на Arm-процессоре Qualcomm увеличилось втрое

Несмотря на это число, основной задачей остается их преобразование в реальные продажи, особенно в условиях доминирования Intel и AMD на рынке.

Ноутбуки с Windows на базе Arm, давно обещающие улучшенную эффективность и срок службы батареи, сталкиваются с медленным принятием из-за проблем с совместимостью и ограничений производительности.

Хотя успехи Qualcomm многообещающие, компании предстоит сложная задача — убедить пользователей, что устройства на базе Arm могут конкурировать с устройствами на базе решений Intel и AMD.

А пока они продолжают доминировать на рынке.