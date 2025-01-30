Число пользователей интернета в Индии достигло 900 миллионов человек

Опубликовано 30 января 2025, 09:451 мин.
Число пользователей интернета в Индии достигло 900 миллионов человекБлагодаря региональным языкам и сельским районам
По данным отчета, подготовленного IAMAI и KANTAR, на начало 2025 года число интернет-пользователей в Индии превысило 900 миллионов, причем лидирующие позиции заняли сельские районы. В 2024 году в Индии было 886 миллионов активных интернет-пользователей. На долю сельских районов Индии приходится 55% от общего числа интернет-пользователей — 488 миллионов.
В отчете также отмечается растущее влияние искусственного интеллекта: 90% пользователей Интернета страны взаимодействуют с приложениями, работающими на основе искусственного интеллекта.
Женщины составляют 47% пользователей интернета в Индии. В сельских районах 58% пользователей Интернета пользуются общими устройствами (несколько аккаунтов на одном устройстве) — прогресс в обеспечении более широкого доступа к цифровым технологиям, хоть и не самый большой, отмечают аналитики.