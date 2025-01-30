Число пользователей интернета в Индии достигло 900 миллионов человек

Благодаря региональным языкам и сельским районам

По данным отчета, подготовленного IAMAI и KANTAR, на начало 2025 года число интернет-пользователей в Индии превысило 900 миллионов, причем лидирующие позиции заняли сельские районы. В 2024 году в Индии было 886 миллионов активных интернет-пользователей. На долю сельских районов Индии приходится 55% от общего числа интернет-пользователей — 488 миллионов.