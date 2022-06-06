Чрезвычайно прожорливая: раскрыт уровень энергопотребления новой видеокарты NVIDIA RTX 4080

С таким TDP новая модель будет потреблять на 100 Вт больше энергии, чем видеокарта текущего поколения.

Ожидается, что RTX 4080 получит новый графический процессор под названием AD103, а также будет использовать ту же плату, что и RTX 4090 (PG139).

Ранее тот же инсайдер сообщил, что модель RTX 4060 тоже будет иметь более высокий TDP, чем RTX 3070 текущего поколения. В данном случае TDP увеличится на 50 Вт.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может появиться в продаже в период с сентября по октябрь этого года.