Чрезвычайно прожорливая: раскрыт уровень энергопотребления новой видеокарты NVIDIA RTX 4080

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Чрезвычайно прожорливая: раскрыт уровень энергопотребления новой видеокарты NVIDIA RTX 4080Вся линейка будет такой
Ранее мы узнали, что энергопотребление RTX 4090 составит 400+ Вт. Как оказалось, флагман будет не единственной такой картой в новом поколении. Согласно надёжному инсайдеру Kopite7kimi, грядущая RTX 4080 тоже отметится TDP на уровне 420 Вт. Намного больше, чем у RTX 3080.
С таким TDP новая модель будет потреблять на 100 Вт больше энергии, чем видеокарта текущего поколения.
Ожидается, что RTX 4080 получит новый графический процессор под названием AD103, а также будет использовать ту же плату, что и RTX 4090 (PG139).
Ранее тот же инсайдер сообщил, что модель RTX 4060 тоже будет иметь более высокий TDP, чем RTX 3070 текущего поколения. В данном случае TDP увеличится на 50 Вт.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 может появиться в продаже в период с сентября по октябрь этого года.