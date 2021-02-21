Chrome потребляет в 13 раз больше памяти на компьютерах Apple с новой macOS, чем Safari

Тесты провёл разработчик приложения Flotato. Он проверил оба браузера в двух сценариях работы на последней версии macOS. Первый тест проводился на виртуальной машине, а второй на 16-дюймовом MacBook Pro 2019 года с 32 ГБ оперативной памяти. В первом тесте симулировался типичный сценарий использования браузера: открытие Twitter, прокрутка, а затем открытие новой вкладки с Gmail и составление письма.

Оказалось, что Chrome для решения этих задач использует 1 ГБ оперативной памяти, а Safari — только 80 МБ. С 54 открытыми вкладками Chrome использовал в 24 раза больше памяти на вкладку, чем Safari. При этом оба браузера не включали никаких расширений, и этот тест проходил уже на реальном ноутбуке.