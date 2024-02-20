Что будет, если к дешёвому Ryzen 5 5600 установить мощную RTX 4060 Super

Forza Horizon 5 шла с пресетом Extreme, RT Extreme. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 110 к/с, минимальная — 103 к/с, максимальная — 124 к/с.

В Fortnite с пресетом Low и DX11 средняя производительность находилась на уровне 318 к/с, с настройками Epic и DX11 — 123 к/с, с Performance Mode — 258 к/с.

GTA 5 Online запускалась с настройками графики Ultra, MSAA X4, Advanced Settings Off. В среднем в этой игре FPS составил 101 к/с, максимальный — 103 к/с, минимальный — 86 к/с.

В игре PUBG с графикой Very Low средняя производительность составляла 251 к/с, с ультра-пресетом — 158 к/с.

CS 2.0 на настройках графики Low шла со средним FPS 197 к/с, с графикой Ultra удавалось получить 244 к/с в среднем.