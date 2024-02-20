Что будет, если к дешёвому Ryzen 5 5600 установить мощную RTX 4060 Super

Что будет, если к дешёвому Ryzen 5 5600 установить мощную RTX 4060 SuperПроверялось быстродействие в 1440p
Forza Horizon 5 шла с пресетом Extreme, RT Extreme. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 110 к/с, минимальная — 103 к/с, максимальная — 124 к/с.
В Fortnite с пресетом Low и DX11 средняя производительность находилась на уровне 318 к/с, с настройками Epic и DX11 — 123 к/с, с Performance Mode — 258 к/с.
GTA 5 Online запускалась с настройками графики Ultra, MSAA X4, Advanced Settings Off. В среднем в этой игре FPS составил 101 к/с, максимальный — 103 к/с, минимальный — 86 к/с.
В игре PUBG с графикой Very Low средняя производительность составляла 251 к/с, с ультра-пресетом — 158 к/с.
CS 2.0 на настройках графики Low шла со средним FPS 197 к/с, с графикой Ultra удавалось получить 244 к/с в среднем.
Эти и другие результаты тестирования вы можете увидеть также на видео ниже.
Вывод
В среднем частота кадров в протестированных играх находилась на уровне 188 к/с.
Характеристики игрового компьютера: — процессор AMD Ryzen™ 5 5600; — видеокарта MSI Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB; — операционная система Windows 10 Pro; — SSD 1TB SATA Kingston; — HDD 2TB External; — материнская плата Gigabyte B550M DS3H; — блок питания Corsair CX650F RGB; — оперативная память Corsair 16GB 3600Mhz; — система охлаждения Cooler master 212.