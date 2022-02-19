Что будет если объединить суши и компьютерные мыши: показан концепт

Разные корпуса также позволят сделать мышь наиболее удобной для каждого пользователя.

К сожалению, пока это лишь концепт. Информации о старте производства и выпуске мышей нет.

Недавно канал «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» составил топ компьютерных мышей. Первые три строчки заняли модели Zygen NP-01s, OUTSET AX и Endgame XM1r.