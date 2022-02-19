Что будет если объединить суши и компьютерные мыши: показан концепт

Компьютеры
Сегодня в 16:20
1 мин.
Что будет если объединить суши и компьютерные мыши: показан концептПолучится красиво
На Behance опубликовали концепт Moushi — компьютерных мышей в стиле японских суши. Это яркие и забавные аксессуары.
Авторы рассказали, что увидели между компьютерными мышами и суши сходство. И те, и другие собираются из деталей. А значит можно создать мышь, которую пользователь будет кастомизировать так, будто собирает себе суши. В частности, пользователи смогу надевать на основу мыши верхние крышки.
Разные корпуса также позволят сделать мышь наиболее удобной для каждого пользователя.
К сожалению, пока это лишь концепт. Информации о старте производства и выпуске мышей нет.
Недавно канал «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» составил топ компьютерных мышей. Первые три строчки заняли модели Zygen NP-01s, OUTSET AX и Endgame XM1r.
Источник: Behance