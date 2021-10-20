Что будет, если установить мощную видеокарту в дешёвый слабый компьютер

Что будет, если установить мощную видеокарту в дешёвый слабый компьютерЭксперт продемонстрировал на примере RTX 3060
Ведущий Ян Шелест провёл эксперимент, установив графический ускоритель RTX 3060 на двух компьютерах (современном и старом) и проверив его в играх. Эксперт сразу же предупредил, что покупать дорогую видеокарту для древних и дешёвых моделей ПК однозначно не стоит. Производительность это точно не улучшит.
В современный вариант сборки вошли процессор Intel Core i5 10600k и 32 ГБ оперативной памяти. В бюджетном же был установлен AMD Ryzen 3 1200 (процессор уровня Intel Core i5-4430 или AMD FX-8350 по производительности), 8 ГБ ОЗУ, блок питания мощностью 400 Вт (рекомендуемая мощность блока питания для RTX 3060 - 550 Вт).
После подключения RTX 3060 к слабому компьютеру на базе Ryzen 3 1200 ведущий запустил несколько игр на ультра-настройках в 2К. Из проектов - Tom Clancy’s Rainbow Six, Control, Cyberpunk 2077.
В первой из перечисленных игр средняя производительность составляла более 100 к/с, при этом в драках она была даже 120-130 к/с. В Control с включенной трассировкой лучей и DLSS в среднем число кадров было от 35 до 50, но при этом сильно ощущались и «просадки». А вот Cyberpunk 2077 (проект с открытым миром в отличие от предыдущих) с трассировкой лучей и DLSS шёл очень плохо: средняя производительность составляла примерно 20-25 к/с. В более современной сборке Cyberpunk запустился с частотой кадров около 40 к/с.
Та же самая история, как с Cyberpunk 2077, была и с Watch Dogs Legion: видеокарта оказалась загружена лишь на 40-50 процентов.
Это означает, что мощная видеокарта способна показывать максимальную производительность только в современной сборке. Бюджетная комплектация не сможет обеспечить достаточную загрузку для графического ускорителя типа NVIDIA RTX 3060. Кроме того, в старые корпуса компьютеров новые видеокарты даже среднего класса помещаются с трудом: сейчас у них избыточное охлаждение и большие габариты, которые ранее были характерны лишь для флагманских моделей.