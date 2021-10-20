Что будет, если установить мощную видеокарту в дешёвый слабый компьютер

Ведущий Ян Шелест провёл эксперимент, установив графический ускоритель RTX 3060 на двух компьютерах (современном и старом) и проверив его в играх. Эксперт сразу же предупредил, что покупать дорогую видеокарту для древних и дешёвых моделей ПК однозначно не стоит. Производительность это точно не улучшит.

В современный вариант сборки вошли процессор Intel Core i5 10600k и 32 ГБ оперативной памяти. В бюджетном же был установлен AMD Ryzen 3 1200 (процессор уровня Intel Core i5-4430 или AMD FX-8350 по производительности), 8 ГБ ОЗУ, блок питания мощностью 400 Вт (рекомендуемая мощность блока питания для RTX 3060 - 550 Вт).

После подключения RTX 3060 к слабому компьютеру на базе Ryzen 3 1200 ведущий запустил несколько игр на ультра-настройках в 2К. Из проектов - Tom Clancy’s Rainbow Six, Control, Cyberpunk 2077.