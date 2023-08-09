Что будет, если запустить игры в 4K на старой GeForce GT 710

Ведущий перед запуском игр разогнал GeForce GT 710 до 300 МГц. И это действительно улучшило показатели FPS в старых и новых играх. Шли все игры на самых низких настройках графики.

Первой игрой стала Half Life 2: Lost Coast. В среднем в ней удалось получить 52 к/с, а в очень редких событиях - 28 к/с. И это было вполне играбельно.

OG Skyrim тестировалась тоже с самой низкой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 9 к/с, в очень редких событиях - 3 к/с.

GTA San Andreas запускалась со средним FPS на уровне 27 к/с, а FPS в очень редких событиях равнялся 12 к/с.

В то же время в GTA V в среднем с теми же параметрами удалось получить 2 к/с. Столько же было в крайне редких событиях.