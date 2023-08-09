Что будет, если запустить игры в 4K на старой GeForce GT 710

Что будет, если запустить игры в 4K на старой GeForce GT 710Проверили видеокарту в современных проектах
На YouTube-канале RandomGaminginHD ведущий рассказал, какой производительности сегодня стоит ожидать от GeForce GT 710 в играх в 4К.
Ведущий перед запуском игр разогнал GeForce GT 710 до 300 МГц. И это действительно улучшило показатели FPS в старых и новых играх. Шли все игры на самых низких настройках графики.
Первой игрой стала Half Life 2: Lost Coast. В среднем в ней удалось получить 52 к/с, а в очень редких событиях - 28 к/с. И это было вполне играбельно.
OG Skyrim тестировалась тоже с самой низкой графикой. Средняя частота кадров в ней равнялась 9 к/с, в очень редких событиях - 3 к/с.
GTA San Andreas запускалась со средним FPS на уровне 27 к/с, а FPS в очень редких событиях равнялся 12 к/с.
В то же время в GTA V в среднем с теми же параметрами удалось получить 2 к/с. Столько же было в крайне редких событиях.
BattleBit Remastered шла со средней частотой кадров в районе 8 к/с. В очень редких событиях производительность в этой игре снижалась до 4 к/с.
Minecraft запускалась со средним FPS 58 к/с и с частотой кадров в крайне редких событиях 45 к/с.
В Valorant удалось в среднем получить 32 к/с, в очень редких событиях - 10 к/с. Fallout New Vegas шла со средней производительностью 24 к/с, в крайне редких событиях FPS в ней составлял 5 к/с.
Вывод
Большинство игр вы просто не сможете запустить на GeForce GT 710 в 4К. В протестированных играх же средняя частота кадров составляла около 27 к/с (если учитывать средний FPS во всех 8 проектах).