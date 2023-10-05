Что известно о новой ОС Microsoft, которая станет конкурентом Google Chrome OS

Выход Microsoft в образовательный сектор призван составить конкуренцию таким платформам, как Chrome OS, которая широко используется в школах.

Облачная Windows 12 будет зависеть от подключения к Интернету, что ограничит ее функциональность без подключения. Также ожидается, что в ОС будут внедрены решения в области искусственного интеллекта, в том числе Windows Copilot.

Подробности о том, как Microsoft планирует конкурировать с Chrome OS, поддерживающей Android, пока не уточняются. Предполагается, что новая ОС сможет предлагать бесплатные продукты, например облачную версию Office, для сферы образования.

Хотя точный подход Microsoft к конкуренции с Chrome OS пока неясен, в ближайшие месяцы ожидается появление дополнительной информации о Windows 12, в том числе, надеемся, и бета-версии для тестирования.