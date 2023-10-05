Что известно о новой ОС Microsoft, которая станет конкурентом Google Chrome OS

Что известно о новой ОС Microsoft, которая станет конкурентом Google Chrome OSМожет у «микромягких» что-то и выйдет
По имеющимся сведениям, компания Microsoft разрабатывает новую версию Windows, известную как Windows 12, которая будет основана на браузере Edge, работающем на платформе Chromium. Ожидается, что эта облачная операционная система (ОС) будет ориентирована на образовательные учреждения, пишет divolko3 на Хабре. Хотя официального анонса еще не было, инсайдеры предполагают, что Microsoft активно работает над этой ОС, релиз которой ожидается в середине 2024 года.
Выход Microsoft в образовательный сектор призван составить конкуренцию таким платформам, как Chrome OS, которая широко используется в школах.
Облачная Windows 12 будет зависеть от подключения к Интернету, что ограничит ее функциональность без подключения. Также ожидается, что в ОС будут внедрены решения в области искусственного интеллекта, в том числе Windows Copilot.
Подробности о том, как Microsoft планирует конкурировать с Chrome OS, поддерживающей Android, пока не уточняются. Предполагается, что новая ОС сможет предлагать бесплатные продукты, например облачную версию Office, для сферы образования.
Хотя точный подход Microsoft к конкуренции с Chrome OS пока неясен, в ближайшие месяцы ожидается появление дополнительной информации о Windows 12, в том числе, надеемся, и бета-версии для тестирования.