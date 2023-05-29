Что купить для игр в 1080p и 2K: Radeon RX 6600 против RX 5700

В Hogwarts Legacy с DX12, пресетом Ultra и TAA High в разрешении 1080p средний FPS составлял 57 к/с (с RX 6600) и 58 к/с (с RX 5700), в 1440p - 43 и 44 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 57 и 58 к/с.

Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, настройками графики Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В Full HD производительность в среднем равнялась 133 к/с и 134 к/с (с RX 6600 и RX 5700 соответственно), в 1440p - 97 к/с в обоих случаях, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 121 к/с в обоих случаях.

Cyberpunk 2077 шла с DX12, пресетом High, текстурами High. Средняя частота кадров в этом случае находилась на уровне 67 к/с в 1080p (с RX 6600 и RX 5700), 42 к/с - в 1440p, 61 к/с - в 1440p с DLSS/FSR2 Quality.

Игра Forza Horizon 5 запускалась в 1080p с DX12, пресетом Ultra, TAA/FXAA of, MSAA x2. Средний FPS в 1080p в этой игре находился в районе 92 к/с (с RX 6600) и 91 к/с (с RX 5700), в 1440p - 76 к/с в обоих случаях.

Rainbow Six Extraction шла с пресетом Very High, 100% Scale. Средняя частота кадров в ней в Full HD составила 139 к/с и 147 к/с (с RX 6600 и RX 5700 соответственно), в 1440p - 85 к/с и 94 к/с.

С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже на изображениях.