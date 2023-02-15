Что купить для игр в FHD и 2K: сравнение RTX 3050, RX 6600 и RX 5700

В Rainbow Six Extraction с ультра-пресетом и 100% RS средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 124 к/с (RX 5700), 131 к/с (RX 6600), 112 к/с (RTX 3050), в 1440p - 85 к/с, 87 к/с и 78 к/с соответственно.

Assassins Creed: Valhalla шла с DX12 на высоких настройках графики. Средний FPS в этой игре составил в 1080p - 80 к/с (с RX 5700), 75 к/с (с RX 6600), 62 к/с (RTX 3050). В разрешении 1440p - 60 к/с, 55 к/с и 46 к/с соответственно.

God of War шла с DX11, ультра-графикой и FSR Off. В среднем в этой игре удалось получить в 1080p - 64 к/с (RX 5700 и RX 6600) и 50 к/с (RTX 3050), в 1440p - 49, 48 и 37 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone запускалась с максимальным пресетом и с DX12. В Full HD в этой игре средняя частота кадров составляла 108 к/с, 114 к/с и 78 к/с (RX 5700, RX 6600 и RTX 3050 соответственно), в 1440p - 74, 77 и 55 к/с.

Игра Forza Horizon 5 шла с ультра-графикой и DX12. В разрешении 1080p средняя производительность равнялась 100 к/с (RX 5700), 99 к/с (RX 6600) и 72 к/с (RTX 3050), в 1440p - 82, 80 и 54 к/с.

Остальные результаты тестирования вы можете увидеть ниже.