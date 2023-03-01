Что купить в игровой компьютер: сравнение Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X

Что купить в игровой компьютер: сравнение Core i5-13600K и Ryzen 7 7700XПротестировали эти процессоры в 10 играх
Эксперты YouTube-канала TheSpyHood проверили производительность процессоров Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X в современных играх. Какая сборка окажется быстрее?
Фото: TheSpyHood
Авторы YouTube-канала TheSpyHood запустили две игровые сборки на базе Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X в 10 играх в 1080p и 1440p. При этом устанавливались везде ультра-настройки графики.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales в 1080p средняя частота кадров равнялась 203 к/с с i5-13600K и 196 к/с с Ryzen 7 7700X. В 1440p эти показатели составляли 181 к/с и 174 к/с соответственно.
Dying Light 2 Stay Human запускалась в 1080p со средним FPS 201 к/с (Core i5-13600K) и 203 к/с (Ryzen 7 7700X), в 1440p - со 183 и 182 к/с.
Игра Hitman 3 шла в разрешении Full HD с 213 к/с и 218 к/с (i5-13600K и Ryzen 7 7700X соответственно), в 1440p - с 189 к/с и 191 к/с.
В Cyberpunk 2077 в 1080p в среднем удалось получить 177 к/с в обоих случаях, в 1440p - 158 к/с с i5-13600K и 155 к/с с Ryzen 7 7700X.
Call of Duty Modern Warfare 2 MP шла в 1080p с 258 к/с (i5-13600K) и 271 к/с (Ryzen 7 7700X) в среднем, в 1440p - с 224 и 229 к/с.
TheSpyHood
Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p с 238 к/с (i5-13600K) и 231 к/с (Ryzen 7 7700X) в среднем, в 1440p - с 202 и 198 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла в Full HD со средней частотой кадров 191 к/с и 194 к/с (i5-13600K и Ryzen 7 7700X), в 1440p - со 170 и 172 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средняя производительность в 1080p равнялась 185 к/с (с i5-13600K) и 191 к/с (с Ryzen 7 7700X), в 1440p - 172 и 171 к/с.
Игра Far Cry 6 шла в 1080p со средним FPS в районе 210 к/с (i5-13600K) и 201 к/с (Ryzen 7 7700X), в 1440p - со 172 и 168 к/с.
В Call of Duty Warzone 2.0 в 1080p удалось в среднем получить 222 к/с и 218 к/с (i5-13600K и Ryzen 7 7700X), в 1440p - 189 и 188 к/с.
Вывод
В целом процессоры Intel Core i5-13600K и AMD Ryzen 7 7700X показывали в играх примерно равные результаты. Во всех 10 проектах разницы в средней производительности между ними в 1080p не было вообще (210 к/с в обоих случаях), а в 1440 она равнялась 0,5% в пользу i5-13600K (184 к/с у Intel, 183 к/с у AMD).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-13600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/AMD Ryzen 7 7700X (Asus ROG Crosshair X670E HERO);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.