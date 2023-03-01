Что купить в игровой компьютер: сравнение Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X

Авторы YouTube-канала TheSpyHood запустили две игровые сборки на базе Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X в 10 играх в 1080p и 1440p. При этом устанавливались везде ультра-настройки графики.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales в 1080p средняя частота кадров равнялась 203 к/с с i5-13600K и 196 к/с с Ryzen 7 7700X. В 1440p эти показатели составляли 181 к/с и 174 к/с соответственно.

Dying Light 2 Stay Human запускалась в 1080p со средним FPS 201 к/с (Core i5-13600K) и 203 к/с (Ryzen 7 7700X), в 1440p - со 183 и 182 к/с.

Игра Hitman 3 шла в разрешении Full HD с 213 к/с и 218 к/с (i5-13600K и Ryzen 7 7700X соответственно), в 1440p - с 189 к/с и 191 к/с.

В Cyberpunk 2077 в 1080p в среднем удалось получить 177 к/с в обоих случаях, в 1440p - 158 к/с с i5-13600K и 155 к/с с Ryzen 7 7700X.

Call of Duty Modern Warfare 2 MP шла в 1080p с 258 к/с (i5-13600K) и 271 к/с (Ryzen 7 7700X) в среднем, в 1440p - с 224 и 229 к/с.