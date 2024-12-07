Что нового в macOS 15.2 Sequoia: появилось объяснение новейших функций Apple

Главной особенностью обновления является Image Playground — новое ИИ-приложение для создания изображений с использованием описаний или уже готовых фотографий из вашей библиотеки. Вы можете выбирать стили, например анимацию или иллюстрацию, и синхронизировать свои творения с iCloud.

Siri теперь интегрируется с ChatGPT, позволяя вам использовать искусственный интеллект для ответов и написания заданий без необходимости иметь аккаунт OpenAI. Также доступны более «персонализированные» функции, например, переписывание текста в разных стилях.

Safari получил новые фоны стартовой страницы, упрощенный импорт/экспорт данных и автоматическое обновление HTTPS. В Find My вы можете безопасно делиться местоположением AirTag или других аксессуаров доверенных компаний.

Среди других обновлений — улучшенный поиск в Apple Music и TV, отслеживание акций и обновление погоды в строке меню.

Не хватает Genmoji и обновленного приложения Mail, которые остаются эксклюзивными для iOS и iPadOS 18.2. Эти функции могут появиться в macOS 15.3.