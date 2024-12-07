Компьютеры
Опубликовано 07 декабря 2024, 23:32
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Что нового в macOS 15.2 Sequoia: появилось объяснение новейших функций Apple

Стоит ли обновляться? Определенно
Обновление macOS Sequoia 15.2 предлагает, как не сложно догадаться, новые функции. Обновление, которое ожидается на следующей неделе, включает в себя инструменты для творчества, более удобную интеграцию Siri и улучшенные возможности для повышения производительности.
Что нового в macOS 15.2 Sequoia: появилось объяснение новейших функций Apple
© Ferra

Главной особенностью обновления является Image Playground — новое ИИ-приложение для создания изображений с использованием описаний или уже готовых фотографий из вашей библиотеки. Вы можете выбирать стили, например анимацию или иллюстрацию, и синхронизировать свои творения с iCloud.

Siri теперь интегрируется с ChatGPT, позволяя вам использовать искусственный интеллект для ответов и написания заданий без необходимости иметь аккаунт OpenAI. Также доступны более «персонализированные» функции, например, переписывание текста в разных стилях.

Safari получил новые фоны стартовой страницы, упрощенный импорт/экспорт данных и автоматическое обновление HTTPS. В Find My вы можете безопасно делиться местоположением AirTag или других аксессуаров доверенных компаний.

Среди других обновлений — улучшенный поиск в Apple Music и TV, отслеживание акций и обновление погоды в строке меню.

Не хватает Genmoji и обновленного приложения Mail, которые остаются эксклюзивными для iOS и iPadOS 18.2. Эти функции могут появиться в macOS 15.3.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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