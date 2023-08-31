Что нового в технологии NVIDIA DLSS 3.5, если отбросить маркетинг

Но что тогда с DLSS 3.5? Сама технология DLSS отчасти изменилась, а отчасти — совсем нет. В обычном понимании DLSS по-прежнему 2-й версии, а называется это DLSS SR. Кроме этого, появилась новая технология DLSS RR — инструмент, нацеленный на работу с трассировкой лучей. Причём DLSS RR будет работать на всех RTX-картах. Этот вариант DLSS будут добавлять в игры с продвинутыми эффектами трассировки, в игры с полной трассировкой, в приложения, которые работают с трассировкой лучей.

То есть DLSS, как способ качественного апскейлинга изображения нейросетями для повышения количества кадров в секунду в играх, почти не изменился со времён RTX 3000 (DLSS 2.0). А в RTX 4000 (DLSS 3.0) к нему добавился лишь совсем не обязательный генератор кадров. То есть отдельная технология, которую тоже запихнули под бренд DLSS в комплект.

И вот DLSS 3.5 — это всё то же, что и DLSS 3.0, только уже с улучшением качества не только предметов в играх (текстур), но и освещения, которое раньше больше всего страдало при включении апскейлинга — видеокартам было сложно реалистично перерисоватьпотоки лучей света из низкого разрешения в высокое без потери качества.

Теоретически технология DLSS 3,5 должна давать более подробные изображения, чёткие отражения и т.д. Но увидеть на практике это можно будет лишь осенью.