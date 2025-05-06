Что-то на богатом: Asus выпустит «золотую» видеокарту RTX 5080

RTX 5080 Dhahab будет называться Core-версией. Возможен также выпуск версии с заводским разгоном (OC), но официальных деталей пока нет. Внешне карта будет похожа на RTX 5090, но с модифицированной задней панелью под более компактный чип GB203.

Пока Asus не указывала новинку ни на одном из региональных сайтов и даже точная дата начала продаж остается неизвестной. Но если вы охотитесь за «золотым» GPU — стоит держать руку на пульсе.