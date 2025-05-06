Что-то на богатом: Asus выпустит «золотую» видеокарту RTX 5080

Опубликовано 06 мая 2025, 09:141 мин.
Что-то на богатом: Asus выпустит «золотую» видеокарту RTX 5080Юсуф Амир был бы доволен
Asus готовит к выходу новую видеокарту в роскошном стиле — RTX 5080 Dhahab. Это более доступная модификация редкой и дорогой модели RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition, которая уже появилась на некоторых рынках в качестве лимитированного издания.
«Dhahab» в переводе с арабского означает «золото» и оформление карты полностью соответствует названию: золотистая расцветка, восточные узоры и массивный трехвентиляторный кулер.
Карты этой серии были представлены на мероприятии в Эр-Рияде и призваны «отразить эстетику и инновации Ближнего Востока».
RTX 5080 Dhahab будет называться Core-версией. Возможен также выпуск версии с заводским разгоном (OC), но официальных деталей пока нет. Внешне карта будет похожа на RTX 5090, но с модифицированной задней панелью под более компактный чип GB203.
Пока Asus не указывала новинку ни на одном из региональных сайтов и даже точная дата начала продаж остается неизвестной. Но если вы охотитесь за «золотым» GPU — стоит держать руку на пульсе.