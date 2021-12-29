Что в 2022 году пользователям стоит ожидать в компьютерной сфере

Что в 2022 году пользователям стоит ожидать в компьютерной сфереЕсть общие и частные тенденции
Прежде всего, отмечает автор, все комплектующие вроде SSD, процессоров, видеокарт и пр. в 2022 году могут серьёзно подорожать. Объясняется этом тем, что компания TSMC, которая производит микрокомпоненты, собирается отметить скидки для крупных клиентов.
В то же время существуют и более общие тенденции. По мнению аналитиков, в грядущем году будут наблюдаться: увеличение продаж дисплеев micro-LED и mini-LED, увеличение количества AMOLED-дисплеев, освоение норм 3 нм, становление производства памяти DDR5 массовым, развитие сетей 5G, развитие технологий виртуальной реальности, применение искусственного интеллекта в ещё большем числе сфер.
Что же касается частных тенденций, то они связаны с выходом новых продуктов компаний AMD, Intel и др.
Так, состоится анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии на GPU с кодовым названием Ada Lovelace (частота - до 2,5 Гц, 18 432 ядра CUDA в составе 144 блоков SM, объём видеопамяти - 24 ГБ GDDR6X с разрядностью шины 384 бит); выход флагманской NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (частота - 21 ГГц, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, 10 752 ядра CUDA, TDP - около 450 Вт); выход GeForce RTX 3050, RTX 3070 Ti; презентация новых процессоров Ryzen с 3D V-Cache, видеокарт начального уровня Radeon RX 6400 и Radeon RX 6500 XT, видеокарт 7000-й серии на RDNA 3; анонс настольных HEDT-процессоров Ryzen Threadripper PRO 5000 (12-64 ядер, архитектура Zen 3, частота до 4,55 ГГц); представление новой HEDT-платформы Intel Sapphire Rapids; выпуск десктопного Intel Core i9-12900KS (частота 5,2 ГГц по всем ядрам).
По мнению автора, формула грядущего года выглядит следующим образом: (RTX 3090Ti x (RTX 4000 – Radeon 7000 series) + AMD Ryzen с 3D V-Cache - Core i9-12900KS / (AMD Threadripper Pro 5000 series – Intel Sapphire Rapids)) х Запас терпения.