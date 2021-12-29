Что в 2022 году пользователям стоит ожидать в компьютерной сфере

Прежде всего, отмечает автор, все комплектующие вроде SSD, процессоров, видеокарт и пр. в 2022 году могут серьёзно подорожать. Объясняется этом тем, что компания TSMC, которая производит микрокомпоненты, собирается отметить скидки для крупных клиентов.

В то же время существуют и более общие тенденции. По мнению аналитиков, в грядущем году будут наблюдаться: увеличение продаж дисплеев micro-LED и mini-LED, увеличение количества AMOLED-дисплеев, освоение норм 3 нм, становление производства памяти DDR5 массовым, развитие сетей 5G, развитие технологий виртуальной реальности, применение искусственного интеллекта в ещё большем числе сфер.