Что вас ждёт в следующем крупном обновлении Windows 11

Первым делом представители Microsoft рассказали о Copilot, а также о новых функциях почти во всех приложениях Windows. Помощник Copilot появится в новой версии Windows 11 23H2, а открываться он будет из «Пуска». Его также добавят в PowerPoint, Excel, Teams, браузер Edge. Этот пилот работает в паре с Bing Chat, чтобы создавать картинки и делать таблицы. Кроме того, он будет отвечать на любые вопросы пользователя и сможет выполнять любые задачи. Например, если вам пришло письмо и вы скопируете текст из него, то тут же вылезет Copilot и предложит вам разные варианты того, что можно с этим текстом сделать.

Microsoft запустила также маркетплейс Microsoft Shopping. При помощи Copilot вы сможете найти там всё, что нужно. Интересно, что помощник даже предлагает промокоды на скидки. Однако в России это не работает и не будет работать.

Chat в Windows 11 23H2 сможет искать картинки по изображениям и создавать изображения по описанию.