Что вы получите при доплате за i5−12600K вместо 12400F в компьютере с недорогой видеокартой

Что вы получите при доплате за i5−12600K вместо 12400F в компьютере с недорогой видеокартойЭти модели протестировали в играх в Full HD
A Plaque Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре FPS составил 64 к/с (i5−12400F) и 65 к/с (i5−12600K).
Игра Alan Wake 2 запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с (12400F) и 54 к/с (12 600К).
COD Warzone шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 111 к/с и 157 к/с (с 12400F и 12600K соответственно).
В игре Cyberpunk 2077 с RTX Off, пресетом High средняя частота кадров составляла 86 к/с (i5−12400F) и 87 к/с (i5−12600K).
Dying Light 2 тестировалась с Ray Tracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 84 к/с в обоих случаях.
God of War запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 91 к/с (12400F) и 93 к/с (12600K).
GTA 5 тестировалась с Very High Details, 2X AA. В среднем производительность в этой игре составляла 108 к/с (12400F) и 122 к/с (12600K).
Игра Hogwarts Legacy шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 104 к/с (с i5−12400F) и 105 к/с (с i5−12600K).
В Mafia Definitive Edition средняя производительность составляла 127 к/с (i5−12400F) и 132 к/с (i5−12600K).
RDR 2 запускалась с High Details. Средняя производительность в этой игре равнялась 101 к/с в обоих случаях.
The Last of Us тестировалась на настройках графики Ultra. Средний FPS в ней составлял 68 к/с с обоими процессорами.
Игра The Witcher 3 шла с высокой графикой. С 12400F средняя частота кадров составляла в ней 92 к/с, с 12600K — 93 к/с.
Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. Средние показатели производительности находились в игре на уровне 317 к/с (12400F) и 331 к/с (12600K).
Uncharted шла тоже на ультра-настройках. В среднем в этой игре удалось получить 107 к/с (i5−12400F) и 105 к/с (i5−12600K).
В игре Apex Legends с Max Details средняя производительность составляла 200 к/с (12400F) и 205 к/с (12600K).
Fortnite тестировалась с пресетом Epic. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 130 к/с (12400F) и 143 к/с (12600K).
Игра Spiderman Remastered запускалась с пресетом Very High. Средний FPS в ней находился на уровне 81 к/с в обоих случаях.
Вывод
Менять i5−12400F на i5−12600K однозначно не стоит. Потому что в играх между ними разница по средней производительности составляет всего 5% (113 к/с у 12400F и 119 к/с у 12600K), а в каких-то проектах они идут с одинаковой скоростью.
Характеристики игровых сборок: — процессор Intel Core i5−12600K/i5−12400F; — система охлаждения DeepCool AG400; — материнская плата Asus Z690M Gaming Plus; — оперативная память 2×8 ГБ DDR4 3600 МГц; — видеокарта Asus Reference Design Dual RX 6700XT 12 ГБ DDR6.