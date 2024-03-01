Что вы получите при доплате за i5−12600K вместо 12400F в компьютере с недорогой видеокартой

A Plaque Tale Requiem шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре FPS составил 64 к/с (i5−12400F) и 65 к/с (i5−12600K).

Игра Alan Wake 2 запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 51 к/с (12400F) и 54 к/с (12 600К).

COD Warzone шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 111 к/с и 157 к/с (с 12400F и 12600K соответственно).

В игре Cyberpunk 2077 с RTX Off, пресетом High средняя частота кадров составляла 86 к/с (i5−12400F) и 87 к/с (i5−12600K).

Dying Light 2 тестировалась с Ray Tracing Preset. Средний FPS в ней равнялся 84 к/с в обоих случаях.

God of War запускалась с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась в районе 91 к/с (12400F) и 93 к/с (12600K).

GTA 5 тестировалась с Very High Details, 2X AA. В среднем производительность в этой игре составляла 108 к/с (12400F) и 122 к/с (12600K).

Игра Hogwarts Legacy шла с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 104 к/с (с i5−12400F) и 105 к/с (с i5−12600K).

В Mafia Definitive Edition средняя производительность составляла 127 к/с (i5−12400F) и 132 к/с (i5−12600K).