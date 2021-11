Что вы получите в новом компьютере за $1000 по современным ценам

Автор YouTube-канала протестировал современную сборку компьютера для геймеров. Общая стоимость запчастей составила 1 000 долларов, то есть примерно 71 200 рублей. Среди игр, в которых проверяли производительность, - Dota 2, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, Forza Horizon 4, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Deathloop, Far Cry 6.

В Dota 2 в очень редких событиях частота кадров снижается до 80 к/с, если на экране большое количество героев. В среднем же вы получаете производительность больше 160 к/с.

На высоких настройках Fortnite идёт в среднем с числом кадров в секунду выше 70. В целом, по словам ведущего, играть в этот проект приятно. С теми же установленными параметрами и похожим уровнем производительности запускается Apex Legends: среднее количество кадров тоже больше 70, правда, иногда заметны подтормаживания. Но это никак не влияет на стрельбу. Также в процессе игры бывает, что частота кадров снижается до 35 к/с.

На низко-средних настройках в Call of Duty: Warzone можно получить 60-70 к/с в среднем. Детализация здесь довольно посредственная, но управление очень отзывчивое. Подфризы тоже не встречаются.

Grand Theft Auto V с максимальными настройками запускается на уровне 75 к/с. Проблем с управлением и видеорядом автор не заметил.

На ультра-настройках легко можно играть в Forza Horizon 4. Изредка встречаются подфризы, но в целом средняя частота кадров составляет 65-70 к/с.

Assassin’s Creed: Valhalla даже на низких настройках позволяет получить лишь немного выше 60 к/с в среднем. При этом бывают и небольшие подтормаживания.

При низком пресете в Cyberpunk 2077 выходит меньше 50 к/с в среднем. Проскальзывали также небольшие рывки кадров.

Deathloop на низких настройках идёт с 60 к/с в среднем и 40 к/с в сложных локациях. Также в последнем случае уменьшается плавность управления. Очень низкий пресет помогает решить проблему с плавностью, но при этом ухудшает детализацию.

В Far Cry 6 при средних настройках число кадров в среднем составляет 60-65. Кроме того, видеоряд здесь плавный, хотя временами бывают пропуски кадров.

Ведущий рассмотрел ещё один вариант конфигурации, заменив графический ускоритель ASUS GeForce GTX 1650 Dual Mini OC на более современный RTX 3060.

В этом случае Call of Duty: Warzone запускается с плавным видеорядом и средней частотой кадров в районе 115-120 к/с. На высоких настройках в Assassin’s Creed: Valhalla компьютер позволяет достичь 65-70 к/с в среднем. Cyberpunk 2077 идёт с высокими параметрами на уровне 70 к/с в среднем. На ультра-настройках средняя производительность снижается до примерно 50-55 к/с. С включением трассировки лучей среднее быстродействие сохраняется на уровне 55 к/с, а если установить максимальные значения трассировки, то получится достичь немного меньше 60 к/с. Однако играть в проект всё также комфортно, как и ранее. В Deathloop разница между производительностью при включенной трассировке лучей и без неё не превысила 1 к/с: держится средняя производительность в обоих случаях на уровне примерно 65 к/с. C DLSS частота кадров достигает в среднем 85-90 к/с. Наконец, Far Cry 6 на средних настройках позволяет получить более 80 к/с с редкими пропусками кадров. С трассировкой лучей уровень производительности остаётся выше 60 к/с.