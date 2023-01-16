Что выбирать, если вам нужен игровой компьютер из б/у запчастей за 30 тысяч рублей

Что выбирать, если вам нужен игровой компьютер из б/у запчастей за 30 тысяч рублейСегодня такой ПК собрать вполне реально
Ведущий YouTube-канала spline рассказал, какие б/у запчасти и где можно сейчас купить, если вы хотите собрать неплохой бюджетный игровой компьютер. Да, такое возможно даже за 30 тысяч рублей.
Фото: spline
Сейчас ситуация с ценами на компьютерные комплектующие более-менее наладилась. Поэтому даже за 30 тысяч рублей есть возможность из б/у запчастей собрать достойный компьютер для игр.
Процессор стоит выбрать Intel Core i3-10100F (4 ядра, 8 потоков). За свои деньги он показывает себя очень хорошо. Его можно взять на «Авито» примерно за 4,5-5 тысяч рублей.
Что касается матплаты, то подойдёт любая на сокете LGA 1200. Например, Gigabyte H410M S2H за 2,5 тысячи рублей.
Также вы можете взять любые два модуля оперативной памяти по 8 ГБ формата DDR4. К примеру, HyperX Predator RGB (2 по 8 ГБ, 2933 МГц) за 3,5 тысячи рублей.
Из видеокарт можно выбрать GTX 1660 Ti (6 ГБ, GDDR6, 192 Bit). Найти её легко на «Авито» за 14 тысяч рублей. Но если у вас есть чуть больше денег, то покупайте RTX 2060 с поддержкой DLSS.
Эксперт взял также блок питания Zalman ZM500-LXII. Стоил он 2,5 тысячи рублей на «Авито». Кроме того, ведущий посоветовал рассмотреть такие варианты, как Cooler Master MWE Series, Be Quiet System Power 9.
Для охлаждения можно взять PCCooler E126MB за 400 рублей. К тому же он с подсветкой, поэтому будет выглядеть красиво. Но вообще тратить на охлаждение много не нужно: хватит даже самой недорогой башни или боксового кулера.
Из SSD специалист купил Samsung 120 ГБ. На «Авито» он обошёлся в 1000 рублей.
Наконец, корпус вы можете взять самый обычный и дешёвый (допустим, AeroCool Quantum за 1000 рублей). А для того, чтобы сборка вышла максимально привлекательной, можно добавить к ней вертушки с подсветкой (1ST Player CC за 1400 рублей), удлинители кабелей голубоватого цвета (700 рублей на «Авито») и оформить при помощи распечатанного в типографии принта (1500 рублей).
В целом получилось уложиться в сумму 32 500 рублей.
Далее эксперт рассказал о производительности сборки в играх. Metro Exodus запускалась в Full HD с высокими настройками графики, и в этой игре средняя частота кадров равнялась 90-100 к/с. Forza Horizon 5 тоже шла в 1080p с высоким пресетом и выдавала около 110-120 к/с с хорошим графиком фреймтайма. В CS:GO в FHD с минимальным пресетом можно получить с такой сборкой стабильно 200-300 к/с. В PUBG на высокой графике в Full HD частота кадров будет находиться с районе 110-130 к/с с хорошим графиком фреймтайма. Battlefiled 5 запускалась тоже с высокими настройками графики в 1080p и показывала производительность в пределах 100 FPS. Наконец, GTA 5 с очень высоким пресетом в Full HD шла с частотой кадров 100-130 к/с.