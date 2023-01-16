Что выбирать, если вам нужен игровой компьютер из б/у запчастей за 30 тысяч рублей

Сейчас ситуация с ценами на компьютерные комплектующие более-менее наладилась. Поэтому даже за 30 тысяч рублей есть возможность из б/у запчастей собрать достойный компьютер для игр.

Процессор стоит выбрать Intel Core i3-10100F (4 ядра, 8 потоков). За свои деньги он показывает себя очень хорошо. Его можно взять на «Авито» примерно за 4,5-5 тысяч рублей.

Что касается матплаты, то подойдёт любая на сокете LGA 1200. Например, Gigabyte H410M S2H за 2,5 тысячи рублей.

Также вы можете взять любые два модуля оперативной памяти по 8 ГБ формата DDR4. К примеру, HyperX Predator RGB (2 по 8 ГБ, 2933 МГц) за 3,5 тысячи рублей.

Из видеокарт можно выбрать GTX 1660 Ti (6 ГБ, GDDR6, 192 Bit). Найти её легко на «Авито» за 14 тысяч рублей. Но если у вас есть чуть больше денег, то покупайте RTX 2060 с поддержкой DLSS.