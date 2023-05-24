Что выбрать в дешёвый компьютер для игр: i3-12100 или восьмиядерный Xeon E5-2667 V4?

Какой процессор в играх с мощной видеокартой RX 7900 XT покажет себя лучше: i3-12100 или Xeon E5-2667 V4? Ведущий YouTube-канала Miyconst ответил на этот вопрос. Для этого он запустил сборки с этими процессорами в 20 играх в Full HD.

Call of Duty Modern Warfare II шла с ультра-пресетом. Частота кадров с Xeon при этом составляла 98 и 140 к/с, с i3-12100 - 128 и 182 к/с. Разница между ними в целом была около 30 к/с.

Forza Horizon 4 запускалась тоже на ультра-настройках графики. В ней удалось получить с Xeon E5-2667 V4 - 145 и 169 к/с, с i3 - 183 и 219 к/с. Причём минимальное значение FPS с i3-12100 было выше, чем среднее значение с Xeon.

С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.