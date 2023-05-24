Что выбрать в дешёвый компьютер для игр: i3-12100 или восьмиядерный Xeon E5-2667 V4?Сравнили эти процессоры в 20 проектах
В одном из выпусков на YouTube-канале Miyconst эксперт выяснил, на базе какого процессора лучше собирать бюджетный игровой компьютер: i3-12100 или Xeon E5-2667 V4.
Какой процессор в играх с мощной видеокартой RX 7900 XT покажет себя лучше: i3-12100 или Xeon E5-2667 V4? Ведущий YouTube-канала Miyconst ответил на этот вопрос. Для этого он запустил сборки с этими процессорами в 20 играх в Full HD.
Call of Duty Modern Warfare II шла с ультра-пресетом. Частота кадров с Xeon при этом составляла 98 и 140 к/с, с i3-12100 - 128 и 182 к/с. Разница между ними в целом была около 30 к/с.
Forza Horizon 4 запускалась тоже на ультра-настройках графики. В ней удалось получить с Xeon E5-2667 V4 - 145 и 169 к/с, с i3 - 183 и 219 к/с. Причём минимальное значение FPS с i3-12100 было выше, чем среднее значение с Xeon.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.
Вывод
В целом разница между Xeon E5-2667 V4 и Core i3-12100F в играх в 1080p составляла 14%. Сильнее всего заметна она была в игре Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.
Тестовый стенд:
- процессор Xeon E5-2667 V4/Core i3-12100F;
- оперативная память 4 x 8 GB Samsung DDR4-2400 CL14/4 x 8 GB G.Skill DDR4-3200 CL14;
- материнская плата Huananzhi X99-TF V2.0/MSI Z690-A DDR4;
- видеокарта RX 7900 XT;
- блок питания EVGA SuperNova 750 P2;
- оперативная память Windows 11 Pro.