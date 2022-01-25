Что взять для сборки игрового компьютера с видеокартой AMD Radeon RX 6500 XT

Что взять для сборки игрового компьютера с видеокартой AMD Radeon RX 6500 XTПеречисляет пользователь портала Overclockers
Несмотря на большое количество недочётов, видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT пользуется популярностью среди любителей игр. Найти её в магазинах сейчас уже очень сложно. К тому же из относительно недорогих моделей сейчас можно рассчитывать только на GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650.
В плане производительности в играх RX 6500 XT оказывается лучше GeForce GTX 1650 и Radeon RX 570 во многих играх. Это позволяет рассматривать видеокарту в качестве неплохого варианта для запуска проектов на умеренных настройках в Full HD. Правда, только если будет использоваться материнская плата с PCI Express 4.0. По этой причине собрать бюджетный компьютер с такой видеокартой может быть непросто. Тем не менее автор предлагает один из вариантов такой сборки.
В качестве процессора будет взят Core i3-12100. Имеет процессор встроенную графику Intel UHD Graphics 730.
Под процессор необходимо взять материнскую плату Asus Prime H610M-K D4. Это один из самых бюджетных вариантов на сегодняшний день под сокет LGA 1700. Что наиболее важно - здесь есть слот PCI-E 4.0 x16.
Далее - ОЗУ. Автор выбрал Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2E3200C16 с частотой в 3200 МГц. Важно здесь, что тайминг CL у модулей равен 16.
Что касается SSD, то пользователь обратил внимание на WD Blue SN550 WDS500G2B0C. Объём этого накопителя составляет 500 ГБ, что будет достаточно для системы и нескольких игр.
Среди блоков питания автор предложил выбрать Thermaltake LT-550P. Тем более что в «Ситилинке» на него действовала на момент написания статьи скидка.
Наконец, из корпусов выбран был автором Zalman i3. Он оснащён четырьмя вентиляторами с подсветкой.
В результате полный комплект (без учёта видеокарты) будет стоить 41010 рублей.