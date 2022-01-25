Что взять для сборки игрового компьютера с видеокартой AMD Radeon RX 6500 XT

Несмотря на большое количество недочётов, видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT пользуется популярностью среди любителей игр. Найти её в магазинах сейчас уже очень сложно. К тому же из относительно недорогих моделей сейчас можно рассчитывать только на GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650.

В плане производительности в играх RX 6500 XT оказывается лучше GeForce GTX 1650 и Radeon RX 570 во многих играх. Это позволяет рассматривать видеокарту в качестве неплохого варианта для запуска проектов на умеренных настройках в Full HD. Правда, только если будет использоваться материнская плата с PCI Express 4.0. По этой причине собрать бюджетный компьютер с такой видеокартой может быть непросто. Тем не менее автор предлагает один из вариантов такой сборки.

В качестве процессора будет взят Core i3-12100. Имеет процессор встроенную графику Intel UHD Graphics 730.