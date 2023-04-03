Что ждать от игрового компьютера на Xeon... с 775-м сокетом

Тестовый стенд включал материнскую плату ASUS P5QC, процессор Xeon E5450, систему охлаждения Deep Cool, оперативную память Crucial 2x4 ГБ, видеокарту GTX 1080 Ti, блок питания в 750 Вт. Процессор удалось при этом разогнать до 4050 МГц, работает оперативная память на частоте 1,44 МГц.

Игра Stray запускалась в 1080p с низкими настройками графики. Удалось в этой игре получить в районе 40 к/с. Причём картинка слегка дёрганая, но играть в целом можно.

Requiem шла тоже в Full HD с низким пресетом. В самом начале FPS равнялся примерно 30 к/с, и это неплохо. Выглядит всё вполне хорошо при игре.

Elder Ring запускалась в 1080p на низких настройках графики. В начале игры частота кадров находилась на уровне 30 к/с.

Days Gone в 1080p с низким пресетом шла с производительностью в районе 40 к/с при поездке на мотоцикле, как ни странно.

Far Cry 6 запускалась в Full HD с низкими настройками графики. FPS находился в этой игре в пределах 40 к/с, но иногда проседал до 30 с лишним кадров в секунду.

Resident Evil шла с низким пресетом в 1080p. В целом производительность здесь составляла 40-50 к/с в начале игры.

Mafia 2 Remastered запускалась в Full HD с низким пресетом. В самом начале в ней вы можете получить примерно 50 к/с.

В Resident Evil 2 Remastered в Full HD с высокими параметрами графики сначала FPS находился на уровне 90 к/с.

Resident Evil 3 шла со средними настройками графики в 1080p. В самом начале здесь частота кадров находилась в районе 70 к/с.

Hogwarts Legacy запускалась на DX12 в 1080p. FPS здесь очень низкий, и опускается он даже ниже 20 к/с. И ещё вас ждут постоянные фризы.

Hitman 3 удалось запустить в Full HD со средним пресетом. Сначала FPS равен 50 к/с, но потом, если бегать, снижается до 40 к/с и до 30 с лишним к/с.

The Witcher 3 шёл на низких настройках графики в 1080p. Производительность в этой игре - ниже 30 к/с.

Вывод

В целом с Xeon E5450 вы можете поиграть в современные игры на 30 к/с. Правда, будет это, конечно, довольно дискомфортно.