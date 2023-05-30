Чтобы не было иллюзий: RTX 4070 в ноутбуке и настольном компьютере сравнили по производительности в играх

Чтобы не было иллюзий: RTX 4070 в ноутбуке и настольном компьютере сравнили по производительности в играхВсего их протестировали в 25 проектах
Насколько десктопная RTX 4070 будет в современных играх в 4К, 1440p и 1080p лучше, чем ноутбучная? Выяснил эксперт YouTube-канала Jarrod'sTech.
В игре Cyberpunk 2077 с пресетом Ultra и DX12 в 4К удалось получить в среднем с RTX 4070 для настольного компьютера - 32 к/с, для ноутбука - 23 к/с, в 1440p - 72 к/с и 51 к/с, в 1080p - 137 к/с и 99 к/с.
Forza Horizon 5 шла на настройках графики Extreme и с DX12. В разрешении 4К средняя производительность равнялась в игре 86 к/с (настольный ПК) и 50 к/с, в разрешении 1440p - 122 к/с и 86 к/с, в разрешении 1080p - 141 к/с и 101 к/с.
Call of Duty: Modern Warfare II запускалась с пресетом Extreme, DX12, Render Resolution 100%, Upscaling Off. В 4К с ноутбучной видеокартой можно в среднем рассчитывать на 43 к/с, с десктопной - 61 к/с, в 1440p - 75 к/с и 104 к/с соответственно, в 1080p - 146 к/с и 106 к/с.
С этими и другими результатами тестирования вы подробнее можете ознакомиться на изображениях ниже.
Вывод
В целом по средней частоте кадров в 4К разница между десктопной RTX 4070 и ноутбучной составляла 51%, в 1440p - 47%, в 1080p - 43%. Естественно, в пользу видеокарты для настольного компьютера.
Характеристики компьютерной сборки:
- процессор Intel Core i9-13900K;
- видеокарта MSI Ventus GeForce RTX 4070;
- материнская плата MSI Z690 Unify;
- оперативная память G.Skill Trident Z5 Neo;
- SSD MSI Spatium M480;
- корпус NZXT H700i;
- система охлаждения MSI Core Liquid S360 AIO.