Чтобы не было иллюзий: RTX 4070 в ноутбуке и настольном компьютере сравнили по производительности в играх

В игре Cyberpunk 2077 с пресетом Ultra и DX12 в 4К удалось получить в среднем с RTX 4070 для настольного компьютера - 32 к/с, для ноутбука - 23 к/с, в 1440p - 72 к/с и 51 к/с, в 1080p - 137 к/с и 99 к/с.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики Extreme и с DX12. В разрешении 4К средняя производительность равнялась в игре 86 к/с (настольный ПК) и 50 к/с, в разрешении 1440p - 122 к/с и 86 к/с, в разрешении 1080p - 141 к/с и 101 к/с.

Call of Duty: Modern Warfare II запускалась с пресетом Extreme, DX12, Render Resolution 100%, Upscaling Off. В 4К с ноутбучной видеокартой можно в среднем рассчитывать на 43 к/с, с десктопной - 61 к/с, в 1440p - 75 к/с и 104 к/с соответственно, в 1080p - 146 к/с и 106 к/с.

С этими и другими результатами тестирования вы подробнее можете ознакомиться на изображениях ниже.