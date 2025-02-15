Компьютеры
Опубликовано 15 февраля 2025, 15:00
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Чтобы улучшить свои жесткие диски, Seagate купит Intevac за $119 млн

Seagate давно является крупным клиентом Intevac
Seagate намерена приобрести Intevac за 119 миллионов долларов, стремясь укрепить технологию производства жестких дисков. Intevac производит инструменты для напыления, которые наносят тонкие покрытия на дисковые пластины.
Чтобы улучшить свои жесткие диски, Seagate купит Intevac за $119 млн

© Seagate

Seagate уже давно является крупным клиентом Intevac, наряду с Western Digital и Resonac (бывшая Showa Denko). Intevac столкнулась с трудностями после неудачной попытки расширения и решила сосредоточиться на своем основном бизнесе по производству жестких дисков в поисках покупателя.

Сделка, оцениваемая в 4,10 долл. за акцию, представляет собой 45%-ную премию к цене акций Intevac на 11 декабря. Seagate утверждает, что приобретение позволит поддержать ее технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая повышает емкость хранения данных. Аналитики полагают, что этот шаг также может ограничить доступ к ключевому оборудованию для конкурентов Seagate, Western Digital и Toshiba.

Если сделка будет одобрена, ожидается, что она будет завершена к апрелю 2025 года.

Источник:blocksandfiles
Автор:Максим Многословный
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#SEAGATE
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#жесткие диски