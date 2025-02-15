Чтобы улучшить свои жесткие диски, Seagate купит Intevac за $119 млн

Seagate уже давно является крупным клиентом Intevac, наряду с Western Digital и Resonac (бывшая Showa Denko). Intevac столкнулась с трудностями после неудачной попытки расширения и решила сосредоточиться на своем основном бизнесе по производству жестких дисков в поисках покупателя.

Сделка, оцениваемая в 4,10 долл. за акцию, представляет собой 45%-ную премию к цене акций Intevac на 11 декабря. Seagate утверждает, что приобретение позволит поддержать ее технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая повышает емкость хранения данных. Аналитики полагают, что этот шаг также может ограничить доступ к ключевому оборудованию для конкурентов Seagate, Western Digital и Toshiba.

Если сделка будет одобрена, ожидается, что она будет завершена к апрелю 2025 года.