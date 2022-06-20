Чудо вершится на глазах: видеокарты AMD Radeon наконец начали продавать дешевле рекомендуемой цены

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Чудо вершится на глазах: видеокарты AMD Radeon наконец начали продавать дешевле рекомендуемой ценыВпервые!
Аналитики 3DCenter заметили, что видеокарты AMD Radeon RX 6000 наконец стали стоить дешевле рекомендованной розничной цены (MSRP) в Европе.
То есть впервые видеокарты AMD RDNA2 для настольных ПК, продаваемые в Германии и Австрии, упали по стоимости ниже рекомендованной розничной цены. В среднем представители серии RX 6000 сейчас стоят всего 92% от MSRP. Доступность видеокарт в целом улучшилась. Почти все модели, включая даже Radeon RX 6800XT, которые было трудно купить с начала 2021 года, теперь можно приобрести по разумной цене.
Что касается видеокарт NVIDIA RTX 30, то их средняя цена по-прежнему на 2% выше рекомендованной. Однако и они, скорее всего, достигнут MSRP в течение следующей недели или двух.