Чудо вершится на глазах: видеокарты AMD Radeon наконец начали продавать дешевле рекомендуемой цены

То есть впервые видеокарты AMD RDNA2 для настольных ПК, продаваемые в Германии и Австрии, упали по стоимости ниже рекомендованной розничной цены. В среднем представители серии RX 6000 сейчас стоят всего 92% от MSRP. Доступность видеокарт в целом улучшилась. Почти все модели, включая даже Radeon RX 6800XT, которые было трудно купить с начала 2021 года, теперь можно приобрести по разумной цене.