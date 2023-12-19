Чуть лучше бюджетной: сравнение видеокарт RTX 2060, 2070 и 3050 в современных играх

Чуть лучше бюджетной: сравнение видеокарт RTX 2060, 2070 и 3050 в современных играхСборки тестировали в 1080p
На YouTube-канале Hardware Tested выяснили, какой производительности в играх можно ожидать от RTX 2060, 2070 и 3050.
Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 58 к/с (с RTX 2060), 73 к/с (с RTX 2070) и 54 к/с (с RTX 3050).
В Rainbow Six Siege на высоких настройках графики средний FPS составил 318 к/с (2060), 330 к/с (2070) и 291 к/с (3050).
Rust шла на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составила 94 к/с с RTX 2060, 105 к/с с RTX 2070 и 99 к/с с RTX 3050.
Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 77 к/с (RTX 2060), 95 к/с (RTX 2070) и 80 к/с (RTX 3050).
Игра Witcher 3 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 68 к/с (с 2060), 74 к/с (с 2070) и 67 к/с (с 3050).
Apex Legends запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в этом случае равнялся 127 к/с (RTX 2060), 165 к/с (RTX 2070), 126 к/с (RTX 3050).
В Battlefield 5 с высокой графикой удалось в среднем получить 70 к/с (RTX 2060), 78 к/с (RTX 2070) и 71 к/с (RTX 3050).
GTA 5 тестировалась на высоких настройках. Средняя производительность в ней находилась на уровне 146 к/с (RTX 2060), 175 к/с (RTX 2070), 151 к/с (RTX 3050).
Вывод
Результаты тестирования показали, что самой подходящей для игр видеокартой из всех будет RTX 2070. При этом разница между RTX 2060 и RTX 3050 была совсем незначительной. Если же сравнивать RTX 2070 и RTX 2060 по среднему FPS во всех играх, то первая превосходит вторую на 14% (137 к/с и 120 к/с), при сравнении 2070 и 3050 - на 17% (137 к/с и 117 к/с).
Компьютерная сборка с RTX 2060: — процессор AMD Ryzen 7 3700X; — видеокарта MSI RTX 2060; — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Компьютерная сборка с RTX 2070: — процессор AMD Ryzen 7 3700X; — видеокарта Asus Twin RTX 2070; — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Компьютерная сборка с RTX 3050: — процессор AMD Ryzen 7 3700X; — видеокарта Asus RTX 3050; — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).