Чуть лучше бюджетной: сравнение видеокарт RTX 2060, 2070 и 3050 в современных играх

Red Dead Redemption 2 запускалась с ультра-пресетом. В среднем в ней удалось получить 58 к/с (с RTX 2060), 73 к/с (с RTX 2070) и 54 к/с (с RTX 3050).

В Rainbow Six Siege на высоких настройках графики средний FPS составил 318 к/с (2060), 330 к/с (2070) и 291 к/с (3050).

Rust шла на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составила 94 к/с с RTX 2060, 105 к/с с RTX 2070 и 99 к/с с RTX 3050.

Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 77 к/с (RTX 2060), 95 к/с (RTX 2070) и 80 к/с (RTX 3050).