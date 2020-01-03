Цифра дня: Какой процент мировой электроэнергии будет потреблять интернет через десять лет?

Исследователь из Huawei Technologies Sweden Андерс Андре (Anders Andrae) заявил журналистам, что в наступившем году только мировые центры хранения и обработки данных будут потреблять до 651 тераватт-часов электроэнергии. А это сравнимо с тем, сколько производит весь энергетический сектор Канады. К 2030 году потребление дата-центров лишь увеличится.

Согласно расчётам Андре, в следующем десятилетии центры обработки и хранения данных могут более чем удвоить свои потребности в электроэнергии. К 2030 году потребление вычислительных машин составит 11% от общемирового потребления энергии. Значительная часть от этого придётся на использование «облаков» для хранения данных пользователей интернета.

По мнению эксперта, к 2040 году ситуация станет совершенно неприемлемой.