Цифра дня: Сколько компьютеров будут работать на Windows 7 в 2020 году?

Авторы ресурса ZDnet решили подсчитать количество пользователей операционных систем Windows и сделали прогноз на 2020 год.

Эксперты напомнили, что несколько лет назад Microsoft заявляла, что база пользователей Windows составляет 1,5 млрд по всему миру. Однако авторы материала указали на среднюю убыль количества юзеров персональных компьютеров (около 60 млн каждый год) и пришли к выводу, что сейчас аудитория Windows насчитывает не больше 1,2 млрд человек.

При этом почти 1 млрд пользуется Windows 10. По подсчётам аналитиков, к середине 2020 года примерно 200 млн компьютеров по всему миру будут работать на Windows старых версий, преимущественно на Windows 7.

Эксперты указали на то, что такая ситуация небезопасна для пользователей. Неподдерживаемая Microsoft операционная система является заманчивой целью для злоумышленников.