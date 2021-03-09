Цифра дня: Сколько россиян перешли бы на отечественную операционную систему для компьютера?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что почти половина россиян — 49% — были бы не против перейти на отечественную операционную систему для компьютеров, если бы такая существовала.

57% опрошенных сообщили, что положительно относятся к планам разработать российскую операционную систему. 45% респондентов заявили даже, что отечественные программы вызывают у них больше доверия, чем зарубежные.

Из причин, по которым россияне перешли бы на отечественную «Windows», назвали: патриотизм и желание поддержать отечественного производителя (29%), мнение, что российское лучше зарубежного (13%), желание протестировать российскую разработку (10%).

33% респондентов признались, что не стали бы менять операционку. Среди них в основном были люди в возрасте 18-24 лет (55%).

В опросе участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проходил в формате телефонного интервью.