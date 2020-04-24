Цифра дня: Сколько устройств дистанционно управлялись хакерами в новом ботнете?

Специализирующаяся на информационной безопасности компания ESET обнаружила ранее неизвестный ботнет VictoryGate. Специалисты рассказали, сколько устройств дистанционно управлялись хакерами в новом ботнете.

Сообщается, что ботнет затронул не менее 35 000 устройств. В основном жертвами являлись государственные учреждения и частные предприятия. Задачей ботнета было добывать криптовалюту Monero.

Как пишут эксперты ESET в пресс-релизе, VictoryGate распространяется через USB-накопители. Внешний вид файлов не вызывает подозрений, но они все заменяются на копии вредоносной программы. Нужно обратить внимание на тип файла, чтобы понять это.